Продавец серверов рассказал историю превращения в жиголо

Житель австралийского Сиднея Джон О (John Oh) рассказал о том, как променял IT-бизнес на мужской эскорт. Об этом сообщает Daily Mail Australia.

Мужчина рассказал, что с конца 1990-х годов владел несколькими компаниями по продаже серверов и разработке софта, но из-за кризиса стал подрабатывать жиголо. После того как у него появилась клиентская база, он ушел из бизнеса и сосредоточился на оказании эскорт-услуг.

«Это хорошо оплачиваемая и очень разнообразная работа, так что с ней не заскучаешь. К тому же я знакомлюсь с кучей интересных людей. Но самые запоминающиеся моменты для меня — это когда клиенты получают огромную эмоциональную разрядку», — отметил Джон, зарабатывающий более тысячи долларов за ночь.

В октябре 2016 года американский репортер Джим Уокер рассказал о том, как стал порноактером из-за ненависти к журналистике. 44-летний калифорниец более 20 лет проработал на принадлежащих CBS и FOX каналах, был дважды номинирован на премию «Эмми» и брал интервью у нескольких президентов США. Однако его всегда раздражало постоянное давление руководства, требовавшего любой ценой добывать эксклюзивные репортажи.