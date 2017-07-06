На концерте «Ленинграда» будет задействовано 200 тонн света и звука

В Москве состоится концерт группы «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 6 июля.

Выступление пройдет 13 июля в 19:30 в рамках юбилейного тура «20 лет на радость!» на стадионе «Открытие Арена».

Планируется, что мероприятие посетят 40 тысяч человек.

«Если меня когда-нибудь спросят, что я сделал для русской культуры, по-серьезному, без шуток, я скажу, что вернул ей страсть. То самое дионисийское начало, которое у нас предпочитают не видеть и замалчивать. Любовную горячку, алкогольное безумие, похотливую ярость я живописал в своих крикопеснях. Те вулканические эмоции, без которых нет и не бывает человека сложного, стихийного», — цитирует пресс-служба Шнурова.

Как уточняют организаторы, на концерте будет задействовано более 200 тонн света и звука.

Билеты можно приобрести на сайте.