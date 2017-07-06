Сельские старосты Подмосковья получили официальный статус

Сельские старосты получили официальный статус в Подмосковье. Соответствующий законопроект Московская областная дума приняла сразу в трех чтениях. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает «Подмосковье сегодня».

«На уровне местного самоуправления гражданское участие должно быть выше. И институт сельских старост может помочь людям в этом», — прокомментировал решение парламентариев зампред правительства региона, руководитель главного управления территориальной политики Александр Костомаров.

По данным издания, в ряде муниципалитетах, например в Подольске, уже есть старосты. Теперь их деятельность будет подтверждена законодательно.

Сельский староста — выборное должностное лиц, являющееся посредником между органами местного самоуправления и населением.