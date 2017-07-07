MGSM и Diadora оденут мужчин в серебристые треники

Марки MGSM и Diadora выпустили новую капсульную коллекцию в теннисном стиле. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает Hypebeast.

Создатели лимитированной коллекции вдохновились Уимблдонским турниром 1980 года, а в честности — противостоянием теннисистов Бьорна Борга и Джона Макинроя. Новая линейка сочетает в себе ретро-элементы и современные тенденции. В нее вошли серебристые тренировочные костюмы, свитеры, футболки поло и повязки на голову.

Это не первое сотрудничество MGSM и Diadora — спортивный бренд ранее выпустил кроссовки и тренировочные штаны для осенне-зимней мужской коллекции MGSM.

Diadora — итальянская компания, один из крупнейших производителей спортивной обуви, одежды и других аксессуаров. Технический спонсор и создатель униформы для итальянской ассоциации судей. В 2016 году Diadora также сотрудничала с американским дизайнером Ронни Файгом при создании кроссовок, посвященных Олимпийским играм.

MSGM - итальянский бренд, который был основан Массимо Джорджетти в 2009 году.