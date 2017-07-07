Военные получили два новых арктических «Терминатора»

На Улан-Удэнском авиационном заводе военным досрочно переданы два вертолета Ми-8АМТШ-ВА в арктическом исполнении. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Технические решения, реализованные на арктическом вертолете Ми-8АМТШ-ВА, могут быть использованы не только в интересах Минобороны, но и для реализации проектов гражданского назначения. В настоящее время ряд наработок, использованных в "арктическом" вертолете, внедряется в гражданскую авиатехнику», — заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Первые вертолеты типа Ми-8АМТШ-ВА были переданы военным в конце 2016 года, всего до конца 2017-го они получат не менее пяти таких машин.

Ми-8АМТШ — транспортно-штурмовой вертолет семейства Ми-8, оснащаемый комплексом вооружения (в том числе управляемого ракетного) и дополнительной броневой защитой кабины экипажа, а также комплексом авионики для ночных полетов. Неофициальное название «Терминатор» машина получила после авиасалона в Фарнборо в 1999 году, где она демонстрировалась в экспортной версии Ми-171Ш.