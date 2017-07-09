Волк напал на трехлетнего ребенка в зоопарке Барнаула

Следователи возбудили уголовное дело после нападения волка на трехлетнего ребенка в зоопарке Барнаула. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Расследование ведется по статье 238 УК РФ («Оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Следователь назначил проведение судебно-медицинской экспертизы, допрашиваются сотрудники зоопарка «Лесная сказка» и свидетели, изымается документация.

По данным ведомства, днем 8 июля 3-летний мальчик, находившийся с отцом, просунул руку в клетку с волком, и животное схватило его. С рваными ранами рук и ушной раковины пострадавшего госпитализировали.

10 апреля 2016 года сообщалось о нападении в этом же зоопарке тигра на 13-летнюю девушку, которая вместе с подругой проникла на территорию учреждения после его закрытия. Подростки стучали и кричали, пытаясь вызвать реакцию животного, хищник сначала зацепился за куртку, потом стал тащить одну из девушек к себе за ногу, но решетки ограждения настолько узкие, что это у животного не получилось. Руководство зоопарка заявило, что пострадавшая сама спровоцировала тигра на нападение.