Чайка поручил проверить зоопарки и океанариумы

Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил проверить исполнение законов об охране и использовании животного мира. Об этом в четверг, 11 мая, сообщается на сайте ведомства.

«Прокурорами будет дана оценка законности деятельности организаций, занимающихся добычей, содержанием, разведением и демонстрацией диких животных и птиц. В частности, будут проверены зоопарки, океанариумы, дельфинарии, рыболовные, образовательные, научные и культурно-просветительские организации», — говорится в заявлении прокуратуры. Инициатива направлена на защиту краснокнижных видов растений и животных.

Также в ведомстве уточнили, что особое внимание будет уделено работе Росрыболовства и Россельхознадзора, а также органов местного самоуправления по охране и защите дикой среды.

Отмечается, что проверка будет проведена в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

В феврале в Колосовском районе Омской области застрелили краснокнижную рысь, охота на которую запрещена, а в Исилькульском районе косуля была убита «с применением механического транспортного средства». По фактам незаконной охоты возбудили два уголовных дела.