Военные летчики Балтфлота стали фигурантами дела о браконьерстве

Военнослужащие Балтийского флота (БФ) стали фигурантами уголовного дела по факту незаконной охоты. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил руководитель военно-следственного управления Следственного комитета России по Балтфлоту Сергей Шаршавых.

«Недавно было возбуждено уголовное дело по факту, который можно смело назвать вопиющим. Речь идет о незаконной охоте с борта военного вертолета одной из частей БФ», — рассказал он.

По словам Шаршавых, дело не только в противоправных действиях пилотов воздушного судна. «Для нас сразу виден широкий круг негативных факторов, которые позволили военным летчикам поднять вертолет в воздух на основании каких-либо документов, отклониться от полетного задания и обеспечить незаконную охоту», — отметил он.

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Глава управления уточнил, что подобные преступления могут оказать негативное воздействие на состояние боеготовности. Он не сообщил, когда и по каким статьям было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно «Ленте.ру» от источника в правоохранительных органах Северо-Западного федерального округа (СЗФО), речь идет о ЧП, произошедшем в ноябре 2016 года в Калининградской области. Тогда с борта флотского вертолета Ка-27 неизвестные открыли огонь по лосям, убив, по разным данным, от двух до четырех животных, в том числе самку.

По российским законам охота с движущегося технического средства запрещена и приравнивается к браконьерству.

Летом прошлого года за серьезные упущения в боевой подготовке одномоментно были уволены со службы несколько десятков офицеров, в том числе командующий Балтийским флотом Виктор Кравчук и начальник штаба флота Сергей Попов.