Росимущество захотело дарить изъятых у браконьеров животных

Росимущество внесло предложение безвозмездно отдавать изъятых у браконьеров животных в зоопарки и научные центры. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Пристансков на заседании оргкомитета по проведению года экологии в России, передает «Интерфакс».

Сейчас животные, изъятые у браконьеров и не входящие в Красную книгу, оказываются на балансе Росимущества. Они выставляются на аукционы или уничтожаются при отсутствии покупателей. Среди таких зверей моржи, касатки, рыси и тюлени. Ведомство не имеет права дарить их природоохранным организациям.

Пристансков выступил с двумя предложениями. Первое касалось всех животных, состояние которых не позволяет им вернуться в природную среду обитания. Он призвал безвозмездно передавать их соответствующим организациям и добавил, что главной задачей ведомства является сохранение жизни зверей, а не получение максимального дохода.

Глава Росимущества привел в пример случай с изъятой у браконьеров рысью без одной лапы. Животное выходили сотрудники научного института, которые хотели забрать ее себе, однако по закону это было невозможно. Зоопарки же отказывались покупать хищника-инвалида. То же самое произошло с моржами, которых собирались забрать сотрудники Утришского дельфинария-питомника в Краснодарском крае.

Второе предложение Пристанскова касалось необходимости обеспечить нормальные условия содержания животных, а также он призвал ввести запрет на их вывоз за границу.

Руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров на том же заседании пообещал решить вопрос о безвозмездной передаче животных в специализированные учреждения.