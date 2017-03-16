Зоозащитники насчитали 800 тысяч убитых на британской военной базе на Кипре птиц

Более 800 тысяч певчих птиц стали жертвами браконьеров на британской военной базе на Кипре прошлой осенью. Об этом сообщает The Independent.

Как отмечается в докладе природоохранных организаций Королевское общество защиты птиц (RSPB) и BirdLife Cyprus, это один из наиболее высоких показателей для заморской территории Соединенного Королевства с начала наблюдений в 2002 году. Кроме того, с августа по октябрь 2016 года британская полиция совместно с представителями RSPB изъяла беспрецедентное количество сетей для ловли мелких птиц.

Браконьеры охотятся на певчих птиц, чтобы продавать их мясо местным ресторанам, предлагающим деликатес амбелопулия, блюдо из таких пернатых, как малиновка или черноголовая славка. Стоимость каждой птицы составляет примерно один евро, а в кафе кушанье из 12 пернатых можно заказать за 60 евро, уточняет BBC.

Ранее защитники природы пытались добиться вырубки австралийской акации. Деревья были высажены на территории британской базы для приманивания певчих птиц. Несмотря на усилия активистов, около двух третей деревьев остались нетронутыми.