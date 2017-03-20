После убийства краснокнижной рыси и косули в Омской области возбудили два дела

В Омской области возбудили два уголовных дела по фактам незаконной охоты, в том числе на краснокнижных животных. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональной прокуратуре.

Дела в отношении неустановленных лиц были возбуждены по результатам проверки.

В феврале в Колосовском районе области застрелили краснокнижную рысь, охота на которую запрещена, а в Исилькульском районе косуля была убита «с применением механического транспортного средства».

Как в феврале сообщал «СуперОмск», на YouTube был опубликован ролик, в котором снято, как охотники обнаружили в сумке у директора бюджетного областного учреждения «Управление по охране животного мира» Виктора Данилова убитую рысь. Областное управление МВД начало проверку по факту произошедшего. Также обстоятельства инцидента стали выяснять в региональном Минприроды.

По информации издания НГС, ранее на заседании Законодательного собрания Омской области депутат Юрий Шаповалов заявил, что косулю в период закрытия охоты убил заместитель председателя регионального правительства Станислав Гребенщиков.