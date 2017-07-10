Главред Republic покинет издание

Главный редактор издания Republic Ирина Малкова заявила, что оставляет свой пост, сообщает «Русская служба Би-би-си».

По ее словам, она уходит с должности главного редактора, чтобы заняться собственным проектом. Малкова будет занимать кресло главреда до конца июля.

Она также уточнила, что предупредила коллектив издания о предстоящих изменениях. На место Малковой придет Максим Кашулинский, который на данный момент является издателем Republic и ранее уже возглавлял редакцию этого издания.

Источники «Русской службы Би-би-си» также сообщили, что вместе с Малковой издание покинут ее заместители Павел Миледин и Петр Мироненко. Сами они пока не прокомментировали эту информацию.

Малкова пришла на пост главного редактора в августе 2016 года, когда издание называлось Slon Magazine. Как и заместители Миледин и Мироненко, ранее она работала в РБК.