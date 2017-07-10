США впервые развернули в Литве комплексы Patriot

США впервые развернули в Литве зенитные комплексы Patriot, это сделано на период учений. Об этом заявили в министерстве обороны республики, сообщает литовский новостной портал 15min.

Комплексы переброшены для участия в совместных учениях Tobruq Legacy 2017, посвященных организации противовоздушной обороны. Маневры пройдут с 11 по 22 июля в трех странах: Румынии, Чехии и Литве.

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Размещение комплексов ПВО, по словам представителей литовского военного ведомства, «демонстрирует сильную приверженность США делу обеспечения безопасности Литвы и предназначено для отработки процедуры быстрого развертывания сил в регионе».

Всего в учениях принимают участие около 450 военнослужащих из четырех стран НАТО.

Американцы регулярно отрабатывают передовое развертывание дальнобойных средств ПВО в Восточной Европе. В частности, на время учений комплексы Patriot размещались в Польше и в Чехии.