Полторы тысячи овец и чабан сгорели после удара молнии в Казахстане

Примерно полторы тысячи овец и чабан погибли во время степного пожара в Костанайской области Казахстана. Причиной возгорания стал удар молнии, сообщает в понедельник, 10 июля, местное отделение агентства Sputnik.

Сильный огонь вспыхнул в степи 7 июля, но официальные данные поступили в СМИ только в понедельник.

На месте событий работают сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, они занимаются устранением трупов животных.

Как отмечает издание, за последние два месяца молнии поражали пастухов и скот в казахстанских степях несколько раз. 3 июля грозовой разряд ударил в ехавшего на лошади чабана в Акмолинской области. Мужчина остался жив, а животное погибло. 16 июня во время грозы скончался 12-летний мальчик-пастух и двое прибывших ему на помощь людей в Северо-Казахстанской области. 17 мая от удара молнии погиб 42-летний чабан, лошадь и овца в Жамбылской области.