В США арестовали ветерана Ирака и Афганистана по подозрению в терроризме

Военнослужащий армии США, воевавший в Ираке и Афганистане, арестован по подозрению в терроризме. Об этом сообщает Reuters.

24-летнего сержанта Икаику Эрика Канга, служащего в 25-й пехотной дивизии, обвиняют в том, что он принес присягу лидеру «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абубакру аль-Багдади, после чего принялся помогать боевикам. В частности, он записывал и высылал им обучающее видео, где демонстрировались основные приемы ведения боя на уровне отделения, а также снабжал боевиков армейскими инструкциями и пособиями.

Кроме того, Канг купил беспилотник с камерой GoPro, который намеревался переправить на Ближний Восток. На данный момент полиция предполагает, что сержант действовал в одиночку.

Канг — сержант первого класса, на его счету три зарубежных командировки. В 2002-03 годах он служил в Южной Корее, в 2010-11 — в Ираке, в 2013-14 — в Афганистане.