Минкульт готовит иск к «Яблоку» за «порочащие репутацию ведомства» заявления

Министерство культуры России опровергло сведения, касающиеся заявлений партии «Яблоко» в Федеральную антимонопольную службу. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ведомстве во вторник, 11 июля.

«Информация, распространенная некоторыми СМИ об обращении партии "Яблоко" в ФАС по поводу "фактов нарушения законодательства при проведении закупок рядом компаний, а также учреждениями, подведомственными Министерству культуры России", не соответствует действительности и порочит репутацию ведомства», — посетовали в Минкульте.

В ведомстве заявили, что «ни сам министр, ни его супруга не имеют отношения к перечисленным в запросе "Яблока" фирмам». «Что касается "знакомых" министра: он знаком с половиной страны, и почти всей Москвой. Делать на основании "знакомства" выводы о каком-то "картельном сговоре", по меньшей мере, — смешно», — говорится в сообщении.

«Упомянутые в обращении "Ростуризм" и "Студия театрального искусства" (Сергея Женовача) являются полностью самостоятельными распорядителями бюджетных средств. Все закупочные процедуры в министерстве проводятся в строгом соответствии с законодательством», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что в настоящее время готовится иск о защите чести и достоинства.

Во вторник стало известно, что центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» обнаружил признаки картельного сговора при госзакупках Министерства культуры. «Проверка показала, что за последние три года госзаказ на проведение фестивалей получали, в основном, структуры, имеющие связи с окружением министра культуры России Владимира Мединского. В сумме компании заработали на сговоре 106,3 миллиона рублей», — говорится на сайте партии.