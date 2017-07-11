В Таиланде расстреляли семью местных жителей

В туристической провинции Таиланда неизвестные расстреляли семью местных жителей. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в провинции Краби на юге страны — популярном месте отдыха иностранных туристов. По данным полиции, рано утром пять или шесть вооруженных мужчин ворвались в дом, где проживала семья местных жителей, и захватили всех находящихся там в заложники.

Еще до прибытия сотрудников правоохранительных органов нападавшие застрелили восемь человек, ранили троих и скрылись. По предварительным данным, причиной нападения послужила ссора по личным причинам.

Как отмечает агентство, в Таиланде действуют сравнительно мягкие правила контроля за оружием, многие граждане носят пистолеты для самозащиты. Всего на 67 миллионов населения приходится около 6,1 миллиона единиц огнестрельного оружия, большое количество пистолетов и автоматов также продается на черном рынке. Массовые расстрелы случаются в стране достаточно редко, но при этом по числу убийств с использованием гражданского огнестрельного оружия Таиланд занимает первое место в Азии, опережая даже Филиппины, где идет война с наркотиками.