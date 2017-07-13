Пытавшаяся повторить сцену из «Грязных танцев» пара попала в больницу

Жених и невеста из британского города Бристоль, пытавшиеся повторить сцену из кинофильма «Грязные танцы», попали в больницу. Об этом пишет Daily Mail.

51-летний Энди и 52-летняя Шерон Прайс (Andy and Sharon Price) хотели воспроизвести сцену из любимого фильма на своей свадьбе. Для этого пара устроила репетицию, чтобы отработать момент, когда жених должен будет поднять возлюбленную над головой на вытянутых руках. Однако британцу не удалось удержать невесту, из-за чего они упали на землю и потеряли сознание.

По информации Daily Mail, Прайс ударился головой при падении, а его невеста не могла восстановить дыхание. После обследования у врачей жизни британцев ничто не угрожает. Пара планирует провести свадьбу в этом году.

Мелодрама «Грязные танцы» вышла в 1987 году. Главные роли в ней сыграли Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи. Несмотря на малый бюджет (6 миллионов долларов), картина приобрела успех в прокате и заработала более 200 миллионов долларов. Участие в «Грязных танцах» принесло обоим актерам номинации на «Золотой глобус».

В январе стало известно, что в Германии начался суд над охотником, который по ошибке выстрелил во влюбленную пару. Житель немецкого города Науэн и его польская девушка постелили на краю кукурузного поля одеяло и стали обниматься. Шум услышал охотник, прятавшийся неподалеку на вышке-лабазе. Он решил, что в кукурузе сидит кабан, и открыл огонь.

