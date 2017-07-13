Skoda изготовила трофеи для победителей Тур де Франс

Студия Skoda Design представила кубки, которые получат победители 104-й велогонки Тур де Франс. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию Ленты.ру в четверг, 13 июля.

Награды от команды дизайнеров чешского бренда вручат лучшим гонщикам 23 июля на финише гран-тура в Париже. Четыре кубка выполнены в традициях чешского стекольного искусства. Вдохновением для дизайнеров послужил концепт Skoda Vision E.

Победитель в абсолютном зачете получит «желтую майку». «Зеленая майка» достанется спринтеру, получившему наибольшее количество очков, обладателями «белой майки» и «майки горного короля» станут самый успешный юниор гонки и победитель в горной классификации. В торжественной церемонии награждения примет участие председатель Совета директоров Skoda Бернхард Майер: он вручит обладателю «зеленой майки» эксклюзивный кубок зеленого цвета.

Тур де Франс — самая престижная в мире велосипедная гонка, первые соревнования прошли в 1903 году и с тех пор ежегодно проходят во Франции.