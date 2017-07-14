Американца посадили за обмен интимными фото с несовершеннолетней будущей женой

Жителя американского штата Северная Дакота посадили в тюрьму на три года, обнаружив у него сообщения интимного характера с 17-летней девушкой, которая стала его женой. Об этом сообщает Minot Daily News.

Арест 36-летнего Томаса Ганнибала Драмголда второго (Thomas Hannibal Drumgold II), который уже находится в тюрьме по обвинению в продаже наркотиков, продлили во время слушания 12 июля в районном суде города Майнот. В 2016 году у мужчины обнаружили порнографические материалы, на которых была запечатлена его будущая супруга. На тот момент до ее 18-летия оставалось несколько месяцев.

По информации издания, девушка (имя которой не сообщается) написала письмо в суд с просьбой снять с супруга все обвинения. Отмечается, что судья Тодд Кресап (Todd Cresap) уже смягчил приговор с пяти до трех лет, принимая во внимание юный возраст супруги и двоих детей, которых воспитывает правонарушитель от другой женщины.

После выхода на свободу Драмгоду придется отчитываться сотрудникам правоохранительных органов как обвиненному в сексуальном преступлении. Подобные меры будут действовать для мужчины как минимум 15 лет или в течение всей его жизни.

В ноябре 2016 года стало известно, что учительницу одной из старших школ в американском штате Коннектикут посадят в тюрьму на три года за отношения с двумя несовершеннолетними учащимися и рассылку эротических сообщений.