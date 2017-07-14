Певица Ёлка будет раздавать новым хозяевам бездомных собак на выставке в Москве

В столичном Новодевичьем парке в воскресенье, 16 июля, пройдет выставка бездомных собак, на которой певица Ёлка будет передавать новым хозяевам питомцев из столичных и подмосковных приютов. Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы мероприятия из фонда «Подарок судьбы».

«В мероприятии будут участвовать только подготовленные животные: здоровые, привитые, социализированные и адаптированные для домашней жизни», — отметили в организации.

Всего на выставку привезут 70 собак. Забрать их домой можно будет после собеседования и заключения договора с фондом, для чего будущему хозяину требуется взять с собой паспорт. Каждый гость мероприятия получит подарки от спонсоров, а также возможность пройти подробный инструктаж у опытных ветеринаров и кинологов.