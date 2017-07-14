Меркель и Макрон объявили о планах по созданию франко-германского истребителя

Берлин и Париж договорились о создании истребителя нового поколения. Об этом заявили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции после совместного заседания кабинетов министров двух стран, сообщает The Telegraph.

Стороны намерены разработать новые пилотируемые и беспилотные аппараты, которые придут на смену истребителям Rafale и Typhoon в ВВС Франции и Германии, а также будут поставляться на экспорт. Кроме того, Макрон и Меркель договорились об ускорении совместной программы Eurodrone по созданию общеевропейского флота боевых беспилотников в 2020-х годах.

«Это революция, но мы не боимся революций, когда они мирные и хорошо продуманные», — сказал французский президент.

«Это сигнал для британцев. Вы выходите из ЕС, и мы движемся вперед. Мы не будем терпеть ваших попыток заблокировать военные возможности Евросоюза», — прокомментировал ситуацию высокопоставленный источник в германской оборонной промышленности.

В настоящее время ВВС Франции используют боевые самолеты Mirage и Rafale производства концерна Dassault, в то время как основу боевой мощи Люфтваффе составляет истребитель Eurofighter Typhoon, разработанный и производимый совместно Германией, Великобританией, Италией при участии ряда других европейских стран. Франция, исходно также участвовавшая в проекте, покинула его в конце 1980-х годов для создания собственного самолета Rafale. Великобритания, помимо участия в проекте Eurofighter, участвует в американском проекте F-35 Joint Strike Fighter.

В 2015 году Франция и Германия договорились о совместной разработке основного боевого танка нового поколения, способного конкурировать с российской боевой машиной «Армата». В июле 2015 года германская фирма Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и французская Nexter Systems создали для этой цели новый концерн KANT (KMW and Nexter Together).