Казахстан купил украинский Ан-74

Казахстан приобрел украинский транспортный самолет Ан-74, сообщил в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Планируем и дальше работать над новыми рынками, развивать экспортный потенциал. Радуюсь, что на наших машинах летают во всем мире!» — написал глава правительства.
Стоимость воздушного судна, которое будет построено на Харьковском авиационном заводе, составила 15 миллионов долларов, отмечает «Корреспондент.net». Деньги уже выплачены производителю. Ожидается, что самолет будет поставлен заказчику в 2018 году.
Генеральный директор авиазавода Александр Кривоконь сообщал 13 июля, что транспортник будет построен по «давальческой» схеме. «Сборку начнем с конца лета, а в сентябре 2018 года планируется выпустить машину. Затем ожидаются заказы еще на четыре машины для Казахстана», — цитирует его агентство Status Quo.
Ан-74 создавался в СССР для применения в условиях Крайнего Севера. Имеются модификации как гражданские, так и военные. Различные модели самолетов этого типа эксплуатируются, в частности, структурами МЧС России и компанией «ЮТэйр-Карго», украинскими Antonov Airlines, а также ВВС Ирана и Египта.