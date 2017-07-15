Казахстан купил украинский Ан-74

Казахстан приобрел украинский транспортный самолет Ан-74, сообщил в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Планируем и дальше работать над новыми рынками, развивать экспортный потенциал. Радуюсь, что на наших машинах летают во всем мире!» — написал глава правительства.

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Стоимость воздушного судна, которое будет построено на Харьковском авиационном заводе, составила 15 миллионов долларов, отмечает «Корреспондент.net». Деньги уже выплачены производителю. Ожидается, что самолет будет поставлен заказчику в 2018 году.

Генеральный директор авиазавода Александр Кривоконь сообщал 13 июля, что транспортник будет построен по «давальческой» схеме. «Сборку начнем с конца лета, а в сентябре 2018 года планируется выпустить машину. Затем ожидаются заказы еще на четыре машины для Казахстана», — цитирует его агентство Status Quo.

Ан-74 создавался в СССР для применения в условиях Крайнего Севера. Имеются модификации как гражданские, так и военные. Различные модели самолетов этого типа эксплуатируются, в частности, структурами МЧС России и компанией «ЮТэйр-Карго», украинскими Antonov Airlines, а также ВВС Ирана и Египта.