УАЗ без водителя задавил загоравшую на берегу реки женщину в Ростовской области

В Ростовской области начата проверка из-за гибели женщины при наезде автомобиля без водителя. Об этом говорится в воскресенье, 16 июля, на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, в субботу 64-летний житель области припарковал свой внедорожник УАЗ «Патриот» на берегу реки Северский Донец в хуторе Апаринский. При этом он не использовал стояночный тормоз, в результате через какое-то время автомобиль самопроизвольно покатился.

Машина без водителя наехала на 39-летнюю женщину, загоравшую на берегу реки. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

Первоначально источник «Интерфакса» сообщал, что автомобиль стоял на ручном тормозе и покатился по неустановленным причинам.

В 2015 году в Воронеже водитель был задавлен своим же автобусом. После неожиданной остановки мужчина вышел, чтобы найти причины неисправности. При этом он не поставил машину на ручной тормоз, и транспортное средство неожиданно покатилось назад.