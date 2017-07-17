Двигателям для Як-130 повысили ресурс в два с половиной раза

Московский Центр газотурбостроения «Салют» (входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК) завершил испытания новой версии двигателя АИ-222-25, устанавливаемого на учебно-боевых самолетах Як-130. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ОДК.

До сего момента турбореактивный двигатель АИ-222-25 был сертифицирован на межремонтный период в 600 часов и на общий назначенный ресурс в 1200 часов. После завершения испытаний эти значения увеличены до 1500 и 3000 часов соответственно.

Испытательные работы проводились на двигателе №001C — первом изделии, собранном только на российских комплектующих, произведенных на «Салюте» и на Омском моторостроительном объединении имени П.И. Баранова. До 2015 года двигатель наполовину собирался из узлов и агрегатов украинского производства.

Также в пресс-службе сообщили, что внедрена методика модульного ремонта двигателей АИ-222-25, позволяющая производить локальный восстановительный ремонт и замену составных узлов непосредственно в условиях эксплуатации.

Двигатель АИ-222-25 разработан Запорожским МКБ «Прогресс» имени А. Г. Ивченко (Украина). Создавался с 1999 года, государственные испытания завершены в 2008-м. Производство с 2004 года осваивалось на «Салюте», а также на Украине («Мотор Сич»).

Устанавливаются на учебно-боевые самолеты Як-130, выпускаемые Иркутским авиазаводом НПК «Иркут».