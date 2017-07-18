Сотрудники ФСБ нашли украденный из музея в Челябинске метеорит

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области обнаружили фрагмент метеорита, пропавшего из запасников государственного исторического музея в Челябинске. Об этом во вторник, 18 июля, в пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили ТАСС.

По словам представителя ведомства, руководство музея обратилось в правоохранительные органы в начале июня с заявлением о пропаже осколка метеорита, упавшего 15 февраля 2013 года на территории области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий удалось установить местонахождение экспоната, вес которого около 2,5 килограммов. Он обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею», — говорится в сообщении. Рыночная стоимость одного килограмма метеорита превышает миллион рублей.

Как уточняет Федеральное агентство новостей (ФАН), в связи с хищением ряд бывших сотрудников музея могут стать фигурантами уголовного дела.

15 февраля 2013 года в атмосферу Земли вошел метеорит, который разрушился на высоте 30-50 километров. Его осколки упали на территории Челябинской области, наиболее крупные из них — в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 километрах западнее Челябинска. Хранящийся в Челябинском краеведческом музее фрагмент метеорита массой более 500 килограммов является крупнейшим в мире.