Власти Сингапура отменили регистрацию брака из-за сменившего пол мужа

Сингапурские власти отменили регистрацию брака одной из семейных пар после того, как муж сменил пол. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, пара поженилась в 2015 году, однако вскоре супруг решился на операцию по смене пола. После процедур он получил новый паспорт, в котором уже значился женщиной.

Материалы по теме Опасное интернет-проникновение Грозит ли подъем геев-мусульман исламскому миру

При этом отмена регистрации брака произошла через несколько месяцев, когда семья обратилась за получением государственной субсидии на первое совместное жилье. «На момент вступления в брак жених и невеста должны быть мужчиной и женщиной и должны сохранять намерение оставаться мужчиной и женщиной», — говорится в этой связи в заявлении сингапурского ЗАГС.

В Сингапуре до сих пор действует законодательная норма времен британского колониального владычества, согласно которой секс между двумя мужчинами считается преступлением, хотя она не применяется на практике. Премьер-министр страны Ли Сянь Лун в ответ на просьбы правозащитников легализовать однополые браки указывал, что консервативная страна пока к этому не готова.