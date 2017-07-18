Улицы Химок залило пивом

Улицу в подмосковных Химках залило пивом из банок, выпавших из грузовика. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского округа Химки.

Пивные реки на улице Молодежной также заметили в группе «Типичные Химки» в социальной сети «ВКонтакте». На сделанных очевидцами фотографиях видно, что банки усеяли достаточно большой участок дороги.

По данным ГИБДД, двери перевозившего напиток грузовика открылись самопроизвольно. К ДТП это не привело, пострадавших нет. Дорогу почти сразу очистили от пива рабочие из местной подрядной организации.