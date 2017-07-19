Эстонская полиция нашла украденный велосипед через 14 лет

Эстонские полицейские вернули жительнице города Тырва велосипед, украденный 14 лет назад. Они обнаружили его почти в 30 километрах от места похищения — в уездном центре Валга. Об этом в среду, 19 июля, сообщает местное издание Postimees.

Констебль Марек Кяйс отметил, что владелица удивилась и обрадовалась новости. По его словам, семья уже намеревалась приобрести другой велосипед и впервые за долгое время обсуждала пропажу 14-летней давности.

«Они даже пошутили, что, может, нет смысла покупать новый: вдруг вернут старый», — сказал страж порядка. Он посоветовал хозяевам двухколесных транспортных средств хранить все документы и фотографии, чтобы в случае обнаружения пропаж можно было установить владельца. Сейчас в полиции стоят несколько таких находок.

Отмечается, что велосипед похитили с балкона многоквартирного дома. Его собственница обратилась в правоохранительные органы, указав номер рамы, но тогда выйти на след вора не удалось.

Ранее в июле сообщалось, что жительнице Южной Каролины вернули сумку, которую она потеряла 25 лет назад. Женщина оставила ее в лодке во время выезда с семьей на природу в 1992 году, а потом ее случайно выловил из воды 11-летний мальчик. Американка обнаружила в сумке старые снимки и косметику.