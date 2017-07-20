Дайверы нашли обломки упавшего 60 лет назад под Владивостоком бомбардировщика

Под Владивостоком дайверы обнаружили обломки упавшего 60 лет назад советского самолета, передает РЕН ТВ.

Благодаря бортовому номеру, сохранившемуся на одной из деталей, было установлено, что это реактивный бомбардировщик Ту-16, который разбился возле острова Русский на учебном вылете. Машина пробила зимний морской лед и оставила на дне воронку в несколько метров. Семь членов экипажа погибли.

Разыскивать и поднимать обломки не стали из-за отсутствия техники, подходящей для глубоководных работ.

Тяжелый двухмоторный самолет Ту-16 выпускался с 1953 по 1963 год в разных модификациях, в том числе как ракетоносец и заправщик. Он состоял на вооружении в течении полувека. Всего было изготовлено полторы тысячи таких машин.