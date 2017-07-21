В Норильске освятили опасный перекресток Ленинского проспекта и Советской улицы

В Норильске (Красноярский край), по инициативе сотрудников ДПС, был освящен аварийно-опасный перекресток Советской улицы с Ленинским проспектом в Центральном районе города, передает «Таймырский телеграф».

Обряд совершили вместе священник Храма Троицы Живоначальной иерей Сергий и начальник отдела ГИБДД горотдела МВД Александр Янович.

С начала года, по данным статистки, на этом перекрестке произошло уже пять ДТП, в которых пострадали люди.

26 января сообщалось об освящении аварийно-опасных участков трассы в Тюменской области, ведущей в Омск. Эту дорогу из-за большого числа аварий с летальным исходом и плохого состоянии покрытия называли «трассой смерти», но в 2015-м аварийные участки отремонтировали. Священник также провел молебен в актовом здании ГИБДД, окропил святой крещенской водой сотрудников ДПС, а также их служебные и личные автомобили.