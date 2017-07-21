Из пензенской колонии сбежал осужденный в Подмосковье убийца

В Пензенской области начата доследственная проверка в отношении должностных лиц колонии, допустивших по халатности побег осужденного за убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщила Татьяна Махницкая, официальный представитель регионального управления СКР.

«По предварительным данным, в пятницу, 21 июля, около 14:00 осужденный за тяжкие преступления сумел беспрепятсвенно покинуть территорию исправительной колонии №4. По имеющейся информации, он похитил пропуск у незнакомого мужчины, который прибыл на длительное свидание к другому осужденному, и сумел выйти через КПП, предъявив его», — рассказала Татьяна Махницкая.

По данным пензенской полиции, сбежавший — 27-летний гражданин Узбекистана Шавкат Нематов, осужденный в 2013 году Видновским городским судом Подмосковья к 13 годам лишения свободы за убийство и разбойное нападение.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, сейчас в Пензенской области введен особый режим: усилено патрулирование улиц силами полиции и Росгвардии, тщательно досматриваются все автомобили, проверяется любой сигнал о неизвестных. По городу уже расклеивают ориентировки на сбежавшего. Для многих сотрудников силовых структур отменены выходные, а сотрудники ИК-4 остаются на службе.

По словам нашего собеседника, сбежавший пересек КПП уже в гражданской одежде, которая вместе с пропуском не вызвала сомнений у дежурной смены. Где он раздобыл одежду и где хранил, сейчас выясняют оперативники.