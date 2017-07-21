Сбежавшего из пензенской колонии убийцу задержали в Рязанской области

Около 20:00 на территории Рязанской области был задержан сбежавший из колонии 27-летний Шавкат Нематов. Об этом в пятницу, 21 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, беглец покинул колонию и сразу же направился в столицу. Задержан он был по разосланной ориентировке и сразу же признался, что совершил побег.

В настоящее время за Нематовым выехал конвой, он находится в одном из отделов полиции Рязанской области под усиленной охраной. На нем — штатская одежда, иметь которую в ИК запрещено. Не исключено, что побег был организован при содействии сообщников, сейчас это проверяется, уточнил собеседник «Ленты.ру».

В 2013 году Шахрат Нематов был приговорен к 13 годам лишения свободы Видновским городским судом Московской области. Зачем гражданин Узбекистана сразу после побега отправился именно в сторону столицы, предстоит выяснить следствию.

В пятницу, 21 июля, из ИК-4 УФСИН по Пензенской области совершил побег 27-летний осужденный за убийство и разбой гражданин Узбекистана.