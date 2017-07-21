СМИ сообщили о задержании замглавы управления судебных приставов по Ленобласти

В Санкт-Петербурге задержали заместителя начальника управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Ленинградской области Станислава Румянцева по делу о взятке. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает интернет-газета «Фонтанка.ру».

По данным издания, оперативники отдела «М» ФСБ, который курирует правоохранительные органы, задержали Румянцева днем в его служебном кабинете в бизнес-центре «Сенатор» на Васильевском острове. Силовики предъявили чиновнику постановление о возбуждении уголовного дела по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), расследование которого ведет Следственный комитет России (СКР).

Когда Румянцева попросили отдать мобильный телефон, сумку и удостоверение, «он отреагировал нервно», пишет издание «47news». «Дело дошло до перепалки, при очередном резком телодвижении приставу пришлось заломить [подозреваемому] руку», — говорится в публикации.

51-летний Станислав Румянцев занимает должность заместителя руководителя УФССП Ленинградской области — заместителя главного судебного пристава региона с 2015 года. До этого он был прокурором Фрунзенского района Санкт-Петербурга.