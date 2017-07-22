Названо число жертв ошибочного удара США по афганским военным

Авиаудар, который самолеты американских ВВС нанесли 21 июля в афганской провинции Гильменд, унес жизни 16 сотрудников полиции Афганистана. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает The Daily Star.

Еще двое военнослужащих получили ранения, заявил представитель полиции Салям Афган. По его словам, целью самолетов ВВС США были позиции талибов в одном из населенных пунктов. Подразделения афганских сил безопасности выбили мятежников, но информация об этом своевременно не поступила американцам.

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Удар с воздуха был нанесен днем 21 июля во время операции, которую афганские силы безопасности проводили при поддержке США.

Объявленная небоевой миссия НАТО «Решительная поддержка» находится в Афганистане с начала 2015 года. Согласно договоренности между командованием альянса и Кабулом, на афганской территории присутствуют около 12 тысяч военных, они тренируют и консультируют силовые ведомства Исламской Республики. При этом Соединенные Штаты являются единственной страной коалиции, которая осуществляет авианалеты в Афганистане.

