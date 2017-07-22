На берег Сены в Париже положили «мертвого кашалота»

На берегу Сены в Париже установили фигуру кашалота длиной порядка 18 метров. Эту акцию приурочили к фестивалю Paris l’été («Лето в Париже»), который продлится до 5 августа, сообщает Le Parisien.

Чтобы убедить прохожих, что кашалот действительно выбросился на сушу, была разыграна сцена с участием игравших исследователей актеров, которые «изучали» животное. Для придания ситуации большей реалистичности место действия огородили.

Постановка с пластиковым китом, уточняет BFM TV, — работа активистов из бельгийской организации Captain Boomer. Ранее они уже устраивали подобные шоу. Целью акций является привлечение внимания к тому, что «наша экосистема разрушена».