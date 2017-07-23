Застрявших в Бодруме российских туристов пообещали вывезти на родину до 25 июля

Российские туристы, которые с пятницы не могут вылететь в Москву из турецкого Бодрума, будут доставлены на родину до 25 июля. Об этом радиостанции «Говорит Москва» в воскресенье, 23 июля, сообщила PR-директор компании «Tez Tour Россия» Лариса Аханова.

«Согласно всем правилам, пассажиры задержанного рейса остаются в отелях. Они не оказались брошенными. Они все остаются в своих отелях, и проживание продлевается бесплатно за счет туроператора. (...) В ближайшее время ситуация будет решена. Пока авиакомпания обещает, что 25-го, ко вторнику, все обязательства будут выполнены. Но я думаю, что речь идет о возвращении сегодня-завтра», — заявила Аханова.

По ее словам, ситуация с задержкой рейса произошла из-за технической неисправности одного из самолетов и поздним возвращением другого лайнера с планового обслуживания.

Ранее 23 июля стало известно, что россияне, отдыхавшие на турецком курорте, третий день не могут вылететь в Москву рейсом авиакомпании iFly. По оценкам генконсульства России в Анталье, в Бодруме возвращения ожидают около 300 граждан страны. Ожидалось, что они отправятся в столицу в воскресенье, в 14:00 мск, но и этот вылет был отложен.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку по факту сложившейся ситуации. «Особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров», — заявили в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Сами туристы в комментарии РЕН ТВ заявили, что ситуация стала невыносимой. «Хорошо, что предоставили нам отель, но неизвестно, на чем мы улетим, как мы улетим и улетим ли мы вообще. (...) Никто нас не предупредил [сначала] о задержке. Мы ехали с улыбочкой, гид нам улыбался, а в аэропорту нам сообщили, что сначала наш вылет задерживается на пять часов, потом еще на сколько-то, потом просто сказали "досвидули"», — посетовала одна из россиянок. .