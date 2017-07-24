В Ростове-на-Дону состоится фестиваль мотивационного кино

Третий Международный фестиваль мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS состоится в Ростове-на-Дону с 23 по 27 августа. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На мероприятии представят конкурсные программы полнометражных и короткометражных фильмов, пройдут внеконкурсные показы. Помимо этого, в рамках фестиваля состоится деловой форум, посвященный медиаконтенту. Его главной темой станет обсуждение новых рынков киноиндустрии. Также на BRIDGE of ARTS проведут спортивные мероприятия.

«Международный фестиваль BRIDGE of ARTS можно считать одним из лучших событийных проектов России. Это не только площадка для показа кинолент. Это событие, привлекающее к донскому краю людей со всего мира», — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На открытии выступит певец и композитор Лу Бега. В жюри фестиваля войдут режиссер и художник-декоратор Роджер Кристиан, режиссер и сценарист Милчо Манчевски, актриса Мария Голубкина, продюсеры Ник Пауэлл и Массимо Кристальди.

BRIDGE of ARTS проводится при поддержке Правительства Ростовской области. Он один из нескольких областных фестивалей Донского края, получивших известность в России и за рубежом. Среди них также «Шолоховская весна», фестиваль бардовской песни «Струны души», фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого», фестиваль «Содружество», посвященный народному творчеству. Эти мероприятия привлекают множество зрителей из других областей России и зарубежных стран.

Кроме того, в Донском крае ежегодно проходят, например, гастрономический праздник «Донская уха», фестиваль «Осада Азова 1641 года», этнографический праздник «Донская лоза». Фестиваль, посвященный Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года, получил общероссийское признание в 2016 году на IV Всероссийском конкурсе в области событийного туризма в городе Ханты-Мансийске, став лауреатом II степени в номинации «Исторические реконструкции».