Китай призвал Индию оставить иллюзии в пограничном споре

Пресс-секретарь Министерства обороны Китая У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) усилит свое присутствие в районе спорного участка границы с Индией. Об этом сообщает South China Morning Post.

«Мы призываем индийскую сторону не рисковать и не испытывать иллюзий», — сказал высокопоставленный военный.

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Предупреждение китайской стороны связано с обострением ситуации вокруг тибетского плато Даклам, где дислоцированы как китайские, так и индийские военные. Непосредственным толчком к росту напряженности послужило строительство китайцами дороги между КНР и государством Бутан, за безопасность которого отвечает Индия.

Цянь заявил, что проект дорожных работ был «уместным и законным», добавив, что именно Нью-Дели нарушил китайский суверенитет и международные законы.

Между Индией и КНР существует территориальный спор, а государства разделяет линия фактического контроля. Дели и Пекин до сих не пришли к соглашению о международно признанной делимитированной границе на отдельных горных участках.