Осужденный за присвоение двух миллиардов банкир Гительсон объявлен в розыск

Управление Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу объявило бывшего владельца банка ВЕФК Александра Гительсона в федеральный розыск после его неявки для предъявления обвинения в хищении более 20 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Как отмечается в сообщении, на 11 июля банкир был вызван в следственные органы для предъявления обвинения, однако не явился, в связи с чем в настоящее время объявлен в федеральный розыск. Он проходит по уголовному делу о мошенничестве.

По версии следствия, с марта 2007 по октябрь 2008 года Гительсон, который тогда занимал пост председателя совета директоров банк ВЕФК, действуя совместно со своим заместителем Иваном Бибиновым, совершил хищение денежных средств кредитной организации на сумму более 20 миллиардов рублей под предлогом предоставления кредитов подконтрольным себе компаниям.

Обвинение в данном преступлении уже предъявлялось Гительсону ранее, но он скрылся от следствия в Австрии, а позже был выдан России для привлечения к ответственности по другому уголовному делу. Уголовное дело в отношении Бибинова было выделено в отдельное производство. В мае 2015 года он был осужден на четыре года условно.

В 2015 году Гительсона осудили за хищение средств правительства Ленинградской области. По версии следствия, он присвоил свыше 1,98 миллиарда рублей, размещенных в Инкасбанке летом 2007 года областным правительством, вступив в сговор с председателем правления кредитной организации Татьяной Лебедевой. Гительсон вышел на свободу 19 мая 2017 года.