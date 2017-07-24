Полиция установила личность напавшего на швейцарцев с бензопилой мужчины

Полиция швейцарского города Шаффхаузен установила личность мужчины, который утром в понедельник напал на местных жителей с бензопилой. Об этом сообщает газета Blick.

Нападавшим оказался 51-летний бездомный Франк Врузис. Последние недели мужчина жил в лесу возле города. Местные жители сообщили, что Врузис иногда вел себя агрессивно.

Отмечается также, что он был клиентом страховой компании CSS Assurance, на сотрудников которой и совершил нападение утром 24 июля

Полиция не считает произошедшее терактом и ведет поиски злоумышленника.