«Открытие» и Сбербанк стали лучшими цифровыми банками в Восточной Европе

Банк «Открытие» и Сбербанк заняли первые позиции в рейтинге ведущих цифровых розничных финансовых организаций России 2017 года по версии международного журнала Global Finance. При этом «Открытие» победило сразу в трех номинациях по всему региону Центральной и Восточной Европы: «Самый инновационный цифровой банк», «Лучший проект в области информационной безопасности» и «Лучший мобильный банк».

Рейтинг формируется специалистами компании Infosys на основании следующих критериев: результативность стратегии привлечения и обслуживания цифровых клиентов, успешность в переводе клиентов на использование цифровых продуктов, широта продуктовой линейки, экономическая эффективность цифровых проектов, а также дизайн и функциональность интернет-сайта и его мобильной версии.

«Мы рады такой высокой оценке — это одновременно успех и серьезный вызов. Все номинации, в которых мы заняли первое место, отражают философию нашей работы над проектами: инновационность, безопасность и фокус на мобильную экосистему. Эти награды — признание высокого качества наших разработок, — отметил исполнительный директор банка "Открытие" Виктор Яковлев, — Будущее банковского бизнеса за цифровыми решениями, и мы хотим, чтобы это будущее было комфортным и безопасным для наших клиентов».

Журнал Global Finance выходит с 1987 года в 193 странах, его аудитория охватывает 50 тысяч руководителей высшего звена и финансистов, принимающих ключевые инвестиционные и стратегические решения на уровне международных компаний и финансовых учреждений. Global Finance регулярно публикует рейтинги банков и других финансовых компаний и пользуется репутацией надежного источника информации о стандартах качества в мировом финансовом сообществе.