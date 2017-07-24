Цифровые сервисы Сбербанка признали лучшими в Центральной и Восточной Европе

Розничный цифровой банкинг Сбербанка признан лучшим в России международной премией журнала Global Finance. При этом крупнейшая в России финансовая организация победила еще в трех номинациях по Центральной и Восточной Европе: «Лучшее решение для оплаты счетов», «Лучшее мобильное приложение» и «Лучший СМС-банк». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

«Наши цифровые продукты регулярно признаются лучшими на рынке, — отметил зампред правления Сбербанка Александр Торбахов. — Мы видим, что клиенты ждут от нас digital-сервисов, которые соответствуют лучшим мировым практикам и даже опережают их, и стараемся соответствовать их ожиданиям».

В своем анализе Global Finance принимает во внимание как количественные факторы, так и субъективные критерии. В числе объективных критериев — стратегия привлечения и обслуживания клиентов в цифровой среде, рост базы пользователей, функциональность цифровых продуктов, а также развитие новых направлений бизнеса и инновационных сервисов.

Субъективные критерии включают мнения аналитиков, банковских консультантов и других отраслевых профессионалов международного уровня.

