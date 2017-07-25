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Питьевые фонтанчики с текилой установили в Лос-Анджелесе

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В Лос-Анджелесе установили питьевые фонтанчики с текилой, пишет The Hollywood Reporter. Новшества были приурочены к Национальному дню текилы, который отмечается в США 24 июля.

Фонтанчики с напитком бренда Jose Cuervo появились лишь на один день в трех местах: торговом центре Hollywood & Highland, на Венис-Бич и в гей-баре The Abbey в Западном Голливуде. Они начали функционировать в полдень в понедельник, а завершилась акция вечером того же дня.

Каждому поклоннику текилы пришлось ожидать своей очереди в среднем от 10 минут до часа из-за большого наплыва дегустаторов.

Как отмечает издание, к бесплатному алкоголю допускали только совершеннолетних (старше 21 года). Чтобы попить из фонтанчика, требовалось заполнить форму об освобождении от ответственности и показать удостоверение личности (ID).

Рядом с объектами постоянно находились сотрудники службы безопасности.

Jose Cuervo — старейшая и самая продаваемая марка текилы в мире (производится с 1795 года, доля рынка — 35,1 процента). Бренд родом из Мексики и является семейным бизнесом.

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