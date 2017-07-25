Конкурс «Точка на карте. Память места» объявил шорт-лист

Жюри фотоконкурса «Точка на карте. Память места» объявило короткий список финалистов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 июля.

«Кто-то размышлял о памяти коллективной, о прошлом и будущем, кто-то обратился к персональным проектам и порефлексировал над собой, своими воспоминаниями и ощущениями. Мне очень понравилось, что нам прислали работы, посвященные актуальным проблемам современности, тому, что прямо сейчас стоит на повестке дня», — сказала куратор соревнования Екатерина Новикова.

Шорт-лист распределил финалистов по шести категориям:

«Документальный проект»

Федор Телков — «Из проекта The blood of heroes/Алания. Завет», Екатеринбург

Олег Пономарев — «Мари», Санкт-Петербург

Татьяна Ткачева — «Малостовка», Минск

Андрей Шапран — «Морские охотники на Восточном побережье Чукотки», Новосибирск

«Арт-проект»

Елизавета Дремова — «Вырезанная колея», Новосибирск

Светлана Тарасова — «Родное», Калуга

Марина Круглякова — «Судьбы в строчке», Москва

Виктор Молодцов — «Кладбище домашних животных», Москва

Варвара Кузьмина — «Мы сидели тут и принадлежали друг другу», Владимир

«Тревел»

Константин Чалабов — «Рыбаки вытягивают рыбу из озера Ильмень», Великий Новгород

Алексей Мальгавко — «Снег идет, как и сто лет назад», Тара

Иван Белозеров — «Озеро лотосов возле Артемовской ГРЭС», Владивосток

Эдуард Кутыгин — «Малахитовая шкатулка», Щадринск

Мария Шустова — «Городок», Раменское

«Портрет»

Юлия Кононенко — «Брат и сестра Морозовы», Барнаул

Наталья Есина — «Игра», Пермь

Юлия Кононенко — «Один», Барнаул

Ксения Иванова — «Геннадий — водитель автолавки в Опочецком районе Псковской области», Санкт-Петербург

Сергей Буторин — «Весельчак из Истобенска», Кирово-Чепецк

«Дронофотография»

Юрий Смитюк — «Успеть до грозы», Владивосток

Александр Кряжев — «Шерегеш, горнолыжная трасса на горе Зеленая», Новосибирск

Александр Любарский — «На Угличском водохранилище», Москва

Юрий Смитюк — «Башня Саурона», Владивосток

Сергей Михеев — «Вятка», Москва

«Это Кавказ»

Евгений Курсков — «Тропы», Санкт-Петербург

Владислав Багно — «Соседи», Троицк

Егор Лазуренко — «На высоте 3800», Сатка

Все работы, вошедшие в короткий список, будут представлены на выставке в рамках XI Международного фестиваля фотографии «Фотопарад в Угличе». Победители будут награждены 6 августа.