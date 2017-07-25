Конкурс «Точка на карте. Память места» объявил шорт-лист

Жюри фотоконкурса «Точка на карте. Память места» объявило короткий список финалистов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 июля.
«Кто-то размышлял о памяти коллективной, о прошлом и будущем, кто-то обратился к персональным проектам и порефлексировал над собой, своими воспоминаниями и ощущениями. Мне очень понравилось, что нам прислали работы, посвященные актуальным проблемам современности, тому, что прямо сейчас стоит на повестке дня», — сказала куратор соревнования Екатерина Новикова.
Шорт-лист распределил финалистов по шести категориям:
«Документальный проект»
Федор Телков — «Из проекта The blood of heroes/Алания. Завет», Екатеринбург
Олег Пономарев — «Мари», Санкт-Петербург
Татьяна Ткачева — «Малостовка», Минск
Андрей Шапран — «Морские охотники на Восточном побережье Чукотки», Новосибирск
«Арт-проект»
Елизавета Дремова — «Вырезанная колея», Новосибирск
Светлана Тарасова — «Родное», Калуга
Марина Круглякова — «Судьбы в строчке», Москва
Виктор Молодцов — «Кладбище домашних животных», Москва
Варвара Кузьмина — «Мы сидели тут и принадлежали друг другу», Владимир
«Тревел»
Константин Чалабов — «Рыбаки вытягивают рыбу из озера Ильмень», Великий Новгород
Алексей Мальгавко — «Снег идет, как и сто лет назад», Тара
Иван Белозеров — «Озеро лотосов возле Артемовской ГРЭС», Владивосток
Эдуард Кутыгин — «Малахитовая шкатулка», Щадринск
Мария Шустова — «Городок», Раменское
«Портрет»
Юлия Кононенко — «Брат и сестра Морозовы», Барнаул
Наталья Есина — «Игра», Пермь
Юлия Кононенко — «Один», Барнаул
Ксения Иванова — «Геннадий — водитель автолавки в Опочецком районе Псковской области», Санкт-Петербург
Сергей Буторин — «Весельчак из Истобенска», Кирово-Чепецк
«Дронофотография»
Юрий Смитюк — «Успеть до грозы», Владивосток
Александр Кряжев — «Шерегеш, горнолыжная трасса на горе Зеленая», Новосибирск
Александр Любарский — «На Угличском водохранилище», Москва
Юрий Смитюк — «Башня Саурона», Владивосток
Сергей Михеев — «Вятка», Москва
«Это Кавказ»
Евгений Курсков — «Тропы», Санкт-Петербург
Владислав Багно — «Соседи», Троицк
Егор Лазуренко — «На высоте 3800», Сатка
Все работы, вошедшие в короткий список, будут представлены на выставке в рамках XI Международного фестиваля фотографии «Фотопарад в Угличе». Победители будут награждены 6 августа.