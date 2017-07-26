Берлин приостановил продажу подлодок Израилю из-за подозрений в коррупции

Германия приостановила подписание меморандума о поставке Израилю подводных лодок из-за продолжающегося расследования по делу о коррупции среди израильских чиновников, лоббировавших заключение сделки, сообщает Jerusalem Post. В рамках сделки ВМС Израиля должны были получить три усовершенствованные подлодки типа «Дольфин».

Как отмечает издание, приостановка подписания совпала с допросом в следственном подразделении полиции Израиля «Лахав 443» генерала в отставке Амоса Гилада, бывшего директора по военно-политическим вопросам Минобороны Израиля. Как сообщается, Гилад дал показания добровольно. В сообщении правоохранительных органов отмечается, что пока никаких доказательств не обнаружено, но расследование является предварительным.

Эти два события не связывают между собой напрямую. Однако известно, что в одобренном Советом национальной безопасности проекте контракта содержится положение, дающее Берлину право отменить сделку в случае, если в рамках расследования будет доказан факт каких-либо нарушений или преступлений.

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В настоящее время в Израиле задержаны и помещены под домашний арест несколько высокопоставленных должностных лиц. В их числе личный адвокат премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дэвид Шимрон, бизнесмен Мики Ганор, бывший заместитель главы Совета национальной безопасности Авриэль Бар-Йосеф и бывший командующий ВМС Израиля Элиэзер Маром.

Шимрон, ранее работавший в израильском представительстве немецкой промышленной группы ThyssenKrupp, подозревается в незаконном лоббировании интересов компании и склонении руководства Израиля к заключению сделки. При этом лоббирование сделки шло вопреки возражениям военных, включая министра обороны Моше Яалона. Сам Яалон при этом, как отмечает издание, дал показания против Биньямина Нетаньяху, сообщив о контактах израильского премьера с немецкими должностными лицами по поводу покупки подлодок и кораблей немецкого производства.

Три подводные лодки модифицированного типа «Дольфин» должны быть поставлены в Израиль в течение ближайших 10 лет для замены трех первых субмарин этого проекта, поставленных в 1990-х годах. Всего Израиль в настоящее время располагает пятью подлодками типа «Дольфин», в том числе тремя исходного проекта и двумя модифицированными.