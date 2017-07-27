Анджелина Джоли рассказала о перенесенном параличе лицевого нерва

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о том, что страдала от паралича Белла — формы паралича мышц с одной стороны лица. Знаменитость сообщила о недуге в интервью модному журналу Vanity Fair.

По информации издания, Джоли перенесла паралич в 2016 году. Недуг возник у актрисы на фоне повышенного кровяного давления. «Часто замужние женщины забывают о себе до тех пор, пока это не проявится на их собственном здоровье», — сказала Джоли. Актрисе удалось справиться с болезнью с помощью иглоукалывания.

По словам Джоли, она ставит интересы своей семьи на первое место, а теперь также заботится о своей жизни и здоровье. «Думаю, именно это и делает женщину цельной», — добавила она.

19 сентября 2016 года Анджелина Джоли подала документы на развод с актером Брэдом Питтом. Пара воспитывала трех приемных и трех биологических детей.

В мае 2013 года сообщалось, что Джоли сделала операцию по удалению молочных желез, чтобы избежать рака груди. Они были заменены имплантами.

Анджелина Джоли — американская актриса, кинорежиссер и сценарист, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии «Оскар», трех премий «Золотой глобус», двух премий Гильдии киноактеров США. Получила известность после роли Лары Крофт в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». В 2009, 2011 и 2013 годах журнал Forbes признавал ее самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.