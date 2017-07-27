Проникшим на латвийскую военную базу россиянам вынесли приговор

Суд Рижского района Латвии приговорил двух россиян — Андрея Попко и Александра Куркина — к трем месяцам и 27 дням лишения свободы за незаконное проникновение на военную базу в Адажи. Об этом в четверг, 27 июля, сообщил ТАСС местный правозащитник Владимир Линдерман.

По его словам, это наказание уже отбыто, так как осужденным засчитали срок ареста. Линдерман отметил, что мужчины намерены обжаловать приговор, как только их адвокат получит полный текст обвинения.

Приговор, добавил правозащитник, стал победой. «Наша аргументация была настолько мощной, что по большому счету должны были оправдать всех. Я говорю не о политических взглядах, которые понятны, а сугубо о юридической стороне дела», — заявил он. Линдерман подчеркнул, что адвокатам удалось доказать отсутствие состава преступления (хулиганства).

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В апреле 2016 года Куркину и Попко разрешили вернуться на родину. До этого россияне находились под полицейским надзором и подпиской о невыезде.

За полгода до этого их освободили из-под ареста. Латвийская полиция сначала подозревала россиян в шпионаже и попытке совершения терактов. Позже их обвинили в хулиганстве.

Куркин и Попко, активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» проникли на территорию военной базы в Адажи (крупнейшая в Прибалтике) в июне 2015-го. Они сорвали флаг США и прошли по плацу с флагом цветов георгиевской ленточки до здания штаба, где были задержаны часовыми. Таким образом мужчины выразили протест против планов по созданию постоянных баз НАТО в Прибалтике и размещения в Европе нацеленных на Россию ракет.

Партия «Другая Россия» была учреждена 10 июля 2010 года на съезде в Москве членами запрещенной Национал-большевистской партии. 21 января 2011 года политическому объединению было отказано в официальной регистрации. Лидером партии является Эдуард Лимонов.