Перевозившая сбитую велосипедистку скорая сбила велосипедистку на Урале

В Магнитогороске Челябинской области велосипедистка попала под колеса скорой помощи. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает ГУМВД по городу.

Как уточняет РИА Новости, эта скорая везла другую велосипедистку, сбитую грузовиком за 15 минут до этого на улице Советской у дома номер 30.

Первую пострадавшую доставили в отделение травматологии с переломом ключицы. Вторая (была в скорой) скончалась в реанимации.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Магнитогорска Михаил Уланов рассказал агентству, что велосипедистка сама наехала на машину скорой. Об этом якобы свидетельствует характер повреждений автомобиля.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.