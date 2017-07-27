В Москве пройдет фестиваль фильмов в формате VR

В Москве состоится международный фестиваль короткометражного кино в формате виртуальной реальности. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

VR Cinema Weeks 3008 пройдет в летнем кинотеатре «Пионер» в Парке Сокольники с 29 июля по 13 августа.

«В программе будет представлено четыре VR-работы, удерживающие пальму первенства в новаторстве как творческого, так и технического подхода», — отметил программный директор смотра Георгий Молодцов.

На фестивале покажут фильмы «Я — Филип» (I Philip) французского режиссера Пьера Зандровича, «Вторжение» (Invasion!) американского режиссера Эрика Дарнелла (автора «Мадагаскаров»), немецкая анимационная «Тоска по дикой природе» (Longing for Wilderness) и российский фильм «Космос 360» (Space 360).

«Все вместе эти фильмы дают полную палитру как жанров, так и творческих и технических подходов к этому новому, но еще далеко не до конца исследованному формату сферического кино», — подчеркнул куратор.